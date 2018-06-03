США наступного тижня введуть нові санкції проти РФ, - директор Нацрозвідки

Адміністрація президента США найближчим часом введе нові санкції проти Росії за втручання в президентські вибори в 2016 році, заявив директор американської Національної розвідки Ден Коутс.

"Я вважаю, що ми зробили недостатньо [проти Росії]. Санкції знаходяться на стадії розгляду. І міністр фінансів повідомляв, що оголосить про частину нових санкцій наступного тижня", - заявив він слуханнях в комітеті Сенату США з питань збройних сил, передає CNSNews. com.

Коутс додав, що росіяни "досягли певних успіхів" в своїх спробах підірвати американську демократію. За його словами, очікує, що Росія продовжить використовувати пропаганду, соціальні медіа та інші засоби впливу, щоб "поглибити суспільні та політичні тріщини в США".

Нагадаємо, що міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа "активно працює" над новими санкціями проти Росії за втручання у вибори в США в 2016 році і опублікує інформацію про них найближчим часом. Він пообіцяв, що про нові санкції проти РФ буде оголошено протягом 30 днів.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.



Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом. Адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.