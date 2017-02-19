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ПОЛІТИКА НОВИНИ

США навесні перекинуть до Польщі ще тисячу своїх військовослужбовців

Такі дії США зроблені для стримування агресивної політики Росії
У квітні цього року США перекинуть ще близько тисячі військовослужбовців на східний кордон НАТО до Польщі.
США навесні перекинуть до Польщі ще тисячу своїх військовослужбовців Фото: zn.ua

З'єднання буде відправлено в місто Ожиш на північному сході Польщі наприкінці березня з бази Вілсек в Німеччині. До його складу увійдуть кілька бронетранспортерів, самохідні міномети і гармати, повідомляє у Twitter командування американських військ в Європі.

Під час передислокації американські військові прибудуть до Польщі через територію Німеччини та Чехії.

Зазначимо, таке рішення є втіленням Пентагоном прийнятих в липні 2016 року на саміті НАТО кроків щодо посилення східного флангу НАТО, які передбачають відправку з'єднань НАТО на країни Східної Європи і Балтії для стримування агресивної політики Росії.

Разом з США свої військові контингенти розмістили в цих країнах Німеччина, Канада і Великобританія. У той же час в НАТО не збираються припиняти переговорний процес з Росією.

Нагадаємо, що до Польщі на аеродром Лавиця у Познані прибули перші 300 американських солдатів зі штату Колорадо.

Також на авіабазу тактичного значення Кшесини в Познані прибули перші одиниці американських високоточних крилатих ракет Jassm Extended Range класу "повітря-поверхня".

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