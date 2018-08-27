США не підтримуватимуть жодного з кандидатів у президенти України, – посол

Водночас, за словами посла, можлива солідаризація з тими, хто декларує продовження чинного зовнішньополітичного курсу

Сполучені Штати не планують підтримувати жодного кандидата у президенти України на майбутніх виборах.

Про це на зустрічі з журналістами заявив посол України в США Валерій Чалий, пише "Громадське".

"Американська влада – дуже широке поняття. У США також є різні позиції. Але сьогодні я знаю, що жодну особисту підтримку когось із кандидатів не розглядають. Я знаю також, що в політичних експертів в Америці розпитують про різні політичні сили та кандидатів у президенти України – щодо того, наскільки вони будуть підтримувати курс на реформи та євроатлантичну співпрацю", – сказав Чалий.

Водночас посол додав, що не виключає солідарності американських партнерів з кандидатами, які будуть продовжувати чинний зовнішньополітичний курс країни.

"Думаю, що фінансової підтримки чи чогось схожого не буде – адже це пряме втручання у внутрішні справи. А солідаризацію, зустрічі чи політичну підтримку, можливо, отримають ті, хто декларує продовження цього курсу", – зазначив він.