США не підтримуватимуть жодного з кандидатів у президенти України, – посол
Про це на зустрічі з журналістами заявив посол України в США Валерій Чалий, пише "Громадське".
"Американська влада – дуже широке поняття. У США також є різні позиції. Але сьогодні я знаю, що жодну особисту підтримку когось із кандидатів не розглядають. Я знаю також, що в політичних експертів в Америці розпитують про різні політичні сили та кандидатів у президенти України – щодо того, наскільки вони будуть підтримувати курс на реформи та євроатлантичну співпрацю", – сказав Чалий.
Водночас посол додав, що не виключає солідарності американських партнерів з кандидатами, які будуть продовжувати чинний зовнішньополітичний курс країни.
"Думаю, що фінансової підтримки чи чогось схожого не буде – адже це пряме втручання у внутрішні справи. А солідаризацію, зустрічі чи політичну підтримку, можливо, отримають ті, хто декларує продовження цього курсу", – зазначив він.
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