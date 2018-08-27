Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США не підтримуватимуть жодного з кандидатів у президенти України, – посол

Водночас, за словами посла, можлива солідаризація з тими, хто декларує продовження чинного зовнішньополітичного курсу
Сполучені Штати не планують підтримувати жодного кандидата у президенти України на майбутніх виборах.
США не підтримуватимуть жодного з кандидатів у президенти України, – посол Валерій Чалий. Фото: @UKRINFORM

Про це на зустрічі з журналістами заявив посол України в США Валерій Чалий, пише "Громадське".

"Американська влада – дуже широке поняття. У США також є різні позиції. Але сьогодні я знаю, що жодну особисту підтримку когось із кандидатів не розглядають. Я знаю також, що в політичних експертів в Америці розпитують про різні політичні сили та кандидатів у президенти України – щодо того, наскільки вони будуть підтримувати курс на реформи та євроатлантичну співпрацю", – сказав Чалий.

Водночас посол додав, що не виключає солідарності американських партнерів з кандидатами, які будуть продовжувати чинний зовнішньополітичний курс країни.

"Думаю, що фінансової підтримки чи чогось схожого не буде – адже це пряме втручання у внутрішні справи. А солідаризацію, зустрічі чи політичну підтримку, можливо, отримають ті, хто декларує продовження цього курсу", – зазначив він.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2018 16:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.