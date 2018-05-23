США не підуть на невигідну угоду з КНДР, – Помпео

За його словами, кампанія тиску на КНДР з боку США та партнерів принесла свої плоди

Держсекретар США Майк Помпео заявив у середу, що Сполучені Штати готові вийти з переговорів з Північною Кореєю щодо її ядерної програми, якщо вони підуть у неправильному напрямку.

Про це він сказав під час слухань у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США в середу, повідомляє Reuters.

"Погана угода - це не варіант… Американський народ розраховує на те, що ми зробимо все правильно. Якщо правильної угоди не буде, ми шанобливо підемо", - заявив дипломат.

За його словами, кампанія тиску на КНДР з боку США та партнерів принесла свої плоди.

"Наша позиція не зміниться, поки ми не побачимо переконливих кроків щодо повної та незворотної денуклеаризації Корейського півострова, яка повинна піддаватися перевірці", - сказав він.

Помпео запевнив, що Сполучені Штати не мають наміру йти на поступки Пхеньяну під час переговорів між президентом Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином, які заплановані 12 червня в Сингапурі.

Нагадаємо, у квітні очільник КНДР Кім Чен Ин заявив південнокорейському президенту Мун Чже Іну про готовність закрити ядерний полігон Пунгері у травні 2018 року.

Згодом Північна Корея розпочала роботи з демонтажу обладнання на полігоні.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.