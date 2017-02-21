США не підуть на зближення з Росією за рахунок України, - постпред в ООН

Нинішня адміністрація США досі розглядає можливість посилення взаємодії з Росією, однак вважає неприйнятним робити це за рахунок задоволення владою РФ власних геополітичних інтересів і агресії проти інших країн, перш за все України.

З такою заявою виступила у вівторок на засіданні Радбезу ООН з питань конфліктів в Європі постійний представник США при Організації Ніккі Хейлі, повідомляє Укрінформ.

"США вважають за можливе поліпшити відносини з Росією. Зрештою, ми боремося зі спільними загрозами, але більш тісний контакт з Росією неможливий за рахунок безпеки наших європейських друзів і союзників", - заявила постійний представник Сполучених Штатів.

Саме тому, зазначила постпред, США закликають Росію поважати суверенітет і територіальну цілісність України, продемонструвати прихильність до миру за рахунок повного виконання зобов'язань з Мінських домовленостей і припинити окупацію Криму.

Ніккі Хейлі наголосила, що Росія озброювала, фінансувала сепаратистів на сході України.

"Руйнування в населеному пункті Авдіївка показують наслідки втручання Росії в Україну. Визнання Росією і видача паспортів та інших незаконних документів сепаратистам, підтримуваним Росією в Луганську і Донецьку, - це ще один виклик зусиллям з підтримання миру на сході України", - зазначила американський дипломат.

Вона акцентувала, що "США і ЄС єдині в підході (щодо засудження агресії РФ в Україні - ред.) і будуть зберігати санкції, поки Москва не виконає повною мірою свої зобов'язання з Мінських угод".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко запевнив, що Україна та повернення Криму – серед пріорітетів нової адміністрації США.