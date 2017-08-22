США не поширили на Крим відміну віз для Росії
"Крим належить до консульського округу Посольства США в Києві. Всі заявники, які постійно проживають у Криму і які звертаються за імміграційними візами і візами К (нареченої/нареченого), мають звертатися за візами до Києва, незалежно від свого громадянства", - повідомляє УНІАН із посиланням на інформацію, отриману від посольство США в РФ.
При цьому зазначається, що консульські збори, сплачені в Україні, не можуть бути використані при зверненні за візою в посольстві/консульствах США в РФ, а консульські збори, сплачені в Росії, не можуть бути використані при зверненні за візою в посольстві США в Києві.
Нагадаємо, що з 23 серпня по всій Росії видача неімміграційних віз США буде припинена.
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