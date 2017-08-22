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США не поширили на Крим відміну віз для Росії

Всі заявники з Криму мають звертатися за візами до Києва, незалежно від свого громадянства
Незважаючи на призупинення видачі американських віз росіянам, жителі окупованого Криму все ще мають право подорожувати до США, але отримати візу можуть винятково в Києві.
США не поширили на Крим відміну віз для Росії Фото: travel.tochka.net

"Крим належить до консульського округу Посольства США в Києві. Всі заявники, які постійно проживають у Криму і які звертаються за імміграційними візами і візами К (нареченої/нареченого), мають звертатися за візами до Києва, незалежно від свого громадянства", - повідомляє УНІАН із посиланням на інформацію, отриману від посольство США в РФ.

При цьому зазначається, що консульські збори, сплачені в Україні, не можуть бути використані при зверненні за візою в посольстві/консульствах США в РФ, а консульські збори, сплачені в Росії, не можуть бути використані при зверненні за візою в посольстві США в Києві.

Нагадаємо, що з 23 серпня по всій Росії видача неімміграційних віз США буде припинена.

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22 08 2017 13:16
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