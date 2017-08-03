США не скасовуватимуть антиросійські санкції до виконання Мінських угод
Про це заявив прес-секретар Державного департаменту США Марк Тонер, повідомляє прес-центр відомства.
Він оприлюднив підсумки зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, яка відбулася напередодні. Під час неї сторони обговорили перебіг виконання Мінських домовленостей, а також процес реформування в Україні.
"США заявили про прихильність до того, щоб всі сторони виконували Мінські угоди, в тому числі і Росія. Я можу сказати, що санкції будуть збережені, поки Росія не виконає Мінські угоди по відношенню до східної України і Криму", - наголосив Тонер.
Нагадаємо, в лютому Президент України Петро Порошенко провів зустріч з сенатором США Річардом Дурбіним і конгресменом США Майклом Квіглі. Під час зустрічі було відзначено необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану