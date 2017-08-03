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США не скасовуватимуть антиросійські санкції до виконання Мінських угод

Таку заяву зробив прес-секретар Державного департаменту США Марк Тонер
США мають намір не скасовувати антиросійські санкції до того часу, поки Росія не виконає Мінські угоди.
США не скасовуватимуть антиросійські санкції до виконання Мінських угод Фото: haqqin.az

Про це заявив прес-секретар Державного департаменту США Марк Тонер, повідомляє прес-центр відомства.

Він оприлюднив підсумки зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, яка відбулася напередодні. Під час неї сторони обговорили перебіг виконання Мінських домовленостей, а також процес реформування в Україні.

"США заявили про прихильність до того, щоб всі сторони виконували Мінські угоди, в тому числі і Росія. Я можу сказати, що санкції будуть збережені, поки Росія не виконає Мінські угоди по відношенню до східної України і Криму", - наголосив Тонер.  

Нагадаємо, в лютому Президент України Петро Порошенко провів зустріч з сенатором США Річардом Дурбіним і конгресменом США Майклом Квіглі. Під час зустрічі було відзначено необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей.

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