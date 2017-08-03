США не скасовуватимуть антиросійські санкції до виконання Мінських угод

США мають намір не скасовувати антиросійські санкції до того часу, поки Росія не виконає Мінські угоди.

Про це заявив прес-секретар Державного департаменту США Марк Тонер, повідомляє прес-центр відомства.

Він оприлюднив підсумки зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, яка відбулася напередодні. Під час неї сторони обговорили перебіг виконання Мінських домовленостей, а також процес реформування в Україні.

"США заявили про прихильність до того, щоб всі сторони виконували Мінські угоди, в тому числі і Росія. Я можу сказати, що санкції будуть збережені, поки Росія не виконає Мінські угоди по відношенню до східної України і Криму", - наголосив Тонер.

Нагадаємо, в лютому Президент України Петро Порошенко провів зустріч з сенатором США Річардом Дурбіним і конгресменом США Майклом Квіглі. Під час зустрічі було відзначено необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей.