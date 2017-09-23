США не ухвалили рішення щодо постачання Україні оборонної зброї, - Білий дім
Як зазначив представник адміністрації президента США, питання надання Україні оборонної зброї досі перебуває на стадії опрацювання, й остаточного рішення щодо нього не ухвалено, інформує Deutsche Welle.
Днем раніше Президент України Петро Порошенко зустрівся на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє телеканал Fox News, Порошенко після зустрічі оголосив, що Трамп обіцяв його країні технічне і військове співробітництво, що, за словами українського лідера, включає і постачання озброєнь для оборони.
Порошенко вважає, що якщо Сполучені штати Америки нададуть Україні оборонне озброєння, то це рішення відкриє можливість поставок зброї з інших країн.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.
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