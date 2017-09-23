Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США не ухвалили рішення щодо постачання Україні оборонної зброї, - Білий дім

У проекті закону про оборонний бюджет є згадки про летальну зброю для України
У Сполучених Штатів досі немає остаточного рішення у питанні постачання до України захисного озброєння.
США не ухвалили рішення щодо постачання Україні оборонної зброї, - Білий дім Фото: з вільних джерел

Як зазначив представник адміністрації президента США, питання надання Україні оборонної зброї досі перебуває на стадії опрацювання, й остаточного рішення щодо нього не ухвалено, інформує Deutsche Welle.

Днем раніше Президент України Петро Порошенко зустрівся на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє телеканал Fox News, Порошенко після зустрічі оголосив, що Трамп обіцяв його країні технічне і військове співробітництво, що, за словами українського лідера, включає і постачання озброєнь для оборони.

Порошенко вважає, що якщо Сполучені штати Америки нададуть Україні оборонне озброєння, то це рішення відкриє можливість поставок зброї з інших країн.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 09 2017 16:18
ТЕГИ: США, зброя
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.