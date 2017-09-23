США не ухвалили рішення щодо постачання Україні оборонної зброї, - Білий дім

У проекті закону про оборонний бюджет є згадки про летальну зброю для України

У Сполучених Штатів досі немає остаточного рішення у питанні постачання до України захисного озброєння.

Як зазначив представник адміністрації президента США, питання надання Україні оборонної зброї досі перебуває на стадії опрацювання, й остаточного рішення щодо нього не ухвалено, інформує Deutsche Welle.

Днем раніше Президент України Петро Порошенко зустрівся на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє телеканал Fox News, Порошенко після зустрічі оголосив, що Трамп обіцяв його країні технічне і військове співробітництво, що, за словами українського лідера, включає і постачання озброєнь для оборони.

Порошенко вважає, що якщо Сполучені штати Америки нададуть Україні оборонне озброєння, то це рішення відкриє можливість поставок зброї з інших країн.