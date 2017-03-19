США не виключають варіант появи ядерної зброї в Японії для стримування КНДР

мета США полягає в тому, щоб режим у Північній Кореї прийшов до висновку, що причини, через які вони розробляють ядерну зброю, є необґрунтованими

США вважають денуклеаризацію Корейського півострова своєю метою, однак не виключений варіант появи ядерної зброї в Японії та Південній Кореї для стримування КНДР.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в інтерв'ю виданню Independent Review Journal, коментуючи свої попередні заяви виданню Fox News, де він заявив, що для протидії ядерним програмам Північної Кореї ядерна зброя може з'явитися у найближчих сусідів країни - в Японії та Південній Кореї.

"Ні, не змінилася (моя точка зору - Ред.), так само як і політика США не змінилася. Нашою метою є денуклеаризація Корейського півострова", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи не змінилася його точка зору, що не потрібно надавати ядерну зброю Японії та Південній Кореї.

"Денуклеаризація Корейського півострова відкидає будь-які думки чи необхідність для Японії мати ядерну зброю. Ми говоримо, що всі варіанти розглядаються, але ми не можемо передбачити майбутнє.

Тому ми вважаємо, що це важливо, щоб усі в регіоні мали чітке розуміння, що обставини можуть розвинутися до такої міри, що з'являться причини для взаємного стримування, це може розглядатися. Але, як я вже говорив, є багато кроків та велика відстань між теперішнім часом та часом, коли нам доведеться прийняти таке рішення", - заявив Тіллерсон.

За його словами, мета США полягає в тому, щоб режим у Північній Кореї прийшов до висновку, що причини, через які вони розробляють ядерну зброю, є необґрунтованими.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявляв, що США розглядають можливість військових дії проти Північної Кореї, якщо будуть спровоковані.

iPress.ua повідомляв, що Північна Корея, на яку США наклали санкції через запуски ракет, готує чергове ядерне випробування.