США не визнаватимуть результати виборів у Венесуелі

Вибори президента Венесуели є нелегітимними, наголошують у Держдепартаменті США

США не визнаватимуть результати президентських виборів у Венесуелі.

Про це в неділю, 20 травня, заявив журналістам заступник державного секретаря США Джон Салліван, повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Раніше цього ж дня речниця Державного департаменту США Хізер Ноєрт заявила, що ці вибори у Венесуелі є нелегітимними. Вона запевнила, що США спільно з демократичним світом підтримують право венесуельського народу обирати своїх представників у владу "на вільних та чесних виборах".

Нагадаємо, громадяни Венесуели, яка переживає одну з найскрутніших криз у своїй історії, у неділю, 20 травня, мали змогу проголосувати на виборах президента.

США, ЄС та кілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі.

Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу.

Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.