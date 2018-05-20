США не визнаватимуть результати виборів у Венесуелі
Про це в неділю, 20 травня, заявив журналістам заступник державного секретаря США Джон Салліван, повідомляє DW з посиланням на Reuters.
Раніше цього ж дня речниця Державного департаменту США Хізер Ноєрт заявила, що ці вибори у Венесуелі є нелегітимними. Вона запевнила, що США спільно з демократичним світом підтримують право венесуельського народу обирати своїх представників у владу "на вільних та чесних виборах".
Нагадаємо, громадяни Венесуели, яка переживає одну з найскрутніших криз у своїй історії, у неділю, 20 травня, мали змогу проголосувати на виборах президента.
США, ЄС та кілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі.
Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу.
Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.
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