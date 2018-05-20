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США не визнаватимуть результати виборів у Венесуелі

Вибори президента Венесуели є нелегітимними, наголошують у Держдепартаменті США
США не визнаватимуть результати президентських виборів у Венесуелі.
США не визнаватимуть результати виборів у Венесуелі Фото: dpa-international.com

Про це в неділю, 20 травня, заявив журналістам заступник державного секретаря США Джон Салліван, повідомляє DW з посиланням на Reuters.

Раніше цього ж дня речниця Державного департаменту США Хізер Ноєрт заявила, що ці вибори у Венесуелі є нелегітимними. Вона запевнила, що США спільно з демократичним світом підтримують право венесуельського народу обирати своїх представників у владу "на вільних та чесних виборах".

Нагадаємо, громадяни Венесуели, яка переживає одну з найскрутніших криз у своїй історії, у неділю, 20 травня, мали змогу проголосувати на виборах президента.

США, ЄС та кілька країн Латинської Америки заявили, що не визнають виборів у Венесуелі.

Чилійський президент Себастьян Піньєра звинуватив Мадуро у непомірній жадобі до влади коштом власного народу.

Також 54 представники чилійської опозиції та колишні посадовці країни підписали спільну заяву щодо невизнання виборів у Венесуелі.

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20 05 2018 23:28
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