США не заплющуватимуть очі на все, що зробила Росія, – Тіллерсон

Тіллерсон підкреслив, що не є "здоровим", коли відносини між двома ядерними державами залишаються на такому низькому рівні

Відносини між США і Росією перебувають у найгіршій фазі, і це є нездоровим явищем для всієї міжнародної політики, однак Штати не мають наміру заплющувати очі на все, що зробила Москва.

На цьому наголосив піж час інтерв'ю телеканалу Fox News у неділю державний секретар США Рекс Тіллерсон, пише "Укрінформ".

"Важливо розуміти, що ми не намагаємося починати все з чистого листа. Я вважаю, що визначення "перезавантаження" вживається занадто багато. Ви не можете перезавантажити, стерти минуле, почати все з чистого листа. Ми починаємо з того, що маємо (у відносинах – ред.), з усіх проблем, які існують в цьому списку. Ми не виключаємо жодної з них, ми не заплющуємо очі на жодну з них", – наголосив глава держдепартаменту.

За його словами, відносини з Росією "перебувають у нижчій точці з моменту закінчення холодної війни, з дуже низьким рівнем довіри".

Він також підтвердив, що в адміністрації занепокоєні втручанням РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах, а також у країнах-партнерах в Західній Європі. Водночас, існує велика кількість питань, по яких потрібно дійти рішення, щоб повернути належний рівень відносин, "якщо це дійсно можливо".

При цьому Тіллерсон підкреслив, що для всього світу не є "здоровим", коли відносини між двома ядерними державами залишаються на такому низькому рівні.

"Чи можемо ми поліпшити їх чи ні, ще невідомо. Це забере деякий час. Це передбачає багато складної роботи", – зазначив держсекретар США.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прогресу в реалізації Мінських домовленостей.

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