США не заплющуватимуть очі на все, що зробила Росія, – Тіллерсон
На цьому наголосив піж час інтерв'ю телеканалу Fox News у неділю державний секретар США Рекс Тіллерсон, пише "Укрінформ".
"Важливо розуміти, що ми не намагаємося починати все з чистого листа. Я вважаю, що визначення "перезавантаження" вживається занадто багато. Ви не можете перезавантажити, стерти минуле, почати все з чистого листа. Ми починаємо з того, що маємо (у відносинах – ред.), з усіх проблем, які існують в цьому списку. Ми не виключаємо жодної з них, ми не заплющуємо очі на жодну з них", – наголосив глава держдепартаменту.
За його словами, відносини з Росією "перебувають у нижчій точці з моменту закінчення холодної війни, з дуже низьким рівнем довіри".
Він також підтвердив, що в адміністрації занепокоєні втручанням РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах, а також у країнах-партнерах в Західній Європі. Водночас, існує велика кількість питань, по яких потрібно дійти рішення, щоб повернути належний рівень відносин, "якщо це дійсно можливо".
При цьому Тіллерсон підкреслив, що для всього світу не є "здоровим", коли відносини між двома ядерними державами залишаються на такому низькому рівні.
"Чи можемо ми поліпшити їх чи ні, ще невідомо. Це забере деякий час. Це передбачає багато складної роботи", – зазначив держсекретар США.
Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прогресу в реалізації Мінських домовленостей.
Володимир Путін і Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту "Великої двадцятки", який пройде в липні в Гамбурзі (Німеччина).
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