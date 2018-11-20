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США обмежують обмін даними з Австрією через ставлення правлячої партії до РФ

Штати призупиняють обмін деякими типами секретної інформації з австрійським МВС
Сполучені Штати Америки обмежують обмін інформацією з Міністерством внутрішніх справ Австрії через позицію "Австрійської партії свободи" щодо Росії.
США обмежують обмін даними з Австрією через ставлення правлячої партії до РФ Фото: yugopolis.ru

Про це повідомляється у стратегії розвитку стосунків з Австрією, опублікованій на сайті Державного департаменту США.

"Керівництво Міністерства внутрішніх справ від правопопулістської "Партії свободи" створює перед нами як можливості, так і виклики. МВС визнає якість та результативність наших можливостей допомагати Австрії в боротьбі з тероризмом, у протидії кіберзлочинності та міжнародній злочинності. Водночас проросійська позиція "Партії свободи" змушує нас призупинити обмін деякими типами секретної інформації", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що країна має намір зберегти хороші відносини з Російською Федерацією.

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20 11 2018 23:28
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