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США обмежили використання комплексів Javelin Україною, – Тука

За переконанням заступника глави МТОТ, "це обмеження може бути скасовано в будь-який момент"
США запровадили обмеження на використання комплексів Javelin українською армією.
США обмежили використання комплексів Javelin Україною, – Тука Фото: unian.ua

Про це повідомив заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука телеканалу "Прямий".

"Є на сьогоднішній день певні обмеження, які вжиті до України. Умова є безпосередня – не використовувати ці комплекси безпосередньо на лінії зіткнення. ... Ми можемо застосовувати, згідно Мінських домовленостей, виключно міномети 80 калібру", – заявив Тука.

Заступник міністра додав, що "це обмеження може бути скасовано в будь-який момент".

"Я передбачаю, що в якості, як в народі кажуть, горлової ситуації, ми отримаємо дозвіл з боку США використати два-три всього лише цих комплексів, і це зіб'є оскомину у ворога на досить тривалий термін", – сказав Тука.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" (Javelin) уже в Україні.

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