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США очікують, що "Газпром" поставлятиме газ в український транзитний трубопровід

Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу
Офіційний представник держдепартаменту США Гізер Нойєрт заявила про те, що американська сторона розраховує на відновлення "Газпромом" поставок газу в Україну.
США очікують, що "Газпром" поставлятиме газ в український транзитний трубопровід Фото: з вільних джерел

"Постачання і транзит газу ніколи не повинні бути політичною зброєю. Ми очікуємо, що "Газпром" буде поставляти газ в український транзитний трубопровід у відповідності з рішенням Стокгольмського арбітражу", - написала Гізер Нойєрт у своєму Twitter.

За її словами, Росія повинна довести, що є надійним постачальником газу.

Нагадаємо, що російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру в приміщеннях. Зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.

У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.

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03 03 2018 10:59
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