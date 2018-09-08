США оголосили про план створення космічних сил до 2020 року
Пенс заявив, що новий рід військ необхідний для забезпечення американського панування в космосі в умовах посилення конкуренції та загроз з боку Китаю та Росії.
"Космос, який колись був миролюбним і безконкурентним, зараз багатолюдний і змагальний", - повідомляє The Associated Press.
Пенс повідомив, що Пентагон пізніше оприлюднить деталі першого етапу реалізації плану зі створення космічних сил.
Президент Дональд Трамп раніше закликав до "окремої, але рівної" космічної сили. Міністр оборони Джим Меттіс схвалив плани реорганізації космічного підрозділу збройних сил, однак був проти запуску дорогого окремого роду військ.
Варто зазначити, що створення нового роду військ ще має затвердити Конгрес США.
Нагадаємо, керівник стратегічного командування Збройних сил США, генерал Джон Хайтен заявив, що Росія і Китай розробляють зброю, здатну вражати цілі в космосі, зокрема, американські супутники.
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