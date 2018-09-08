Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США оголосили про план створення космічних сил до 2020 року

Створення нового роду військ ще має затвердити Конгрес США
Віце-президент США Майк Пенс оголосив про плани створення до 2020 року нових космічних сил Сполучених Штатів, які стануть шостим родом американських військ.
США оголосили про план створення космічних сил до 2020 року Фото: ap.org

Пенс заявив, що новий рід військ необхідний для забезпечення американського панування в космосі в умовах посилення конкуренції та загроз з боку Китаю та Росії.

"Космос, який колись був миролюбним і безконкурентним, зараз багатолюдний і змагальний", - повідомляє The Associated Press.

Пенс повідомив, що Пентагон пізніше оприлюднить деталі першого етапу реалізації плану зі створення космічних сил.

Президент Дональд Трамп раніше закликав до "окремої, але рівної" космічної сили. Міністр оборони Джим Меттіс схвалив плани реорганізації космічного підрозділу збройних сил, однак був проти запуску дорогого окремого роду військ.

Варто зазначити, що створення нового роду військ ще має затвердити Конгрес США.

Нагадаємо, керівник стратегічного командування Збройних сил США, генерал Джон Хайтен заявив, що Росія і Китай розробляють зброю, здатну вражати цілі в космосі, зокрема, американські супутники.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 08 2018 20:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.