США оголосили про військову допомогу Україні на $400 млн

Влада Сполучених Штатів надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 400 млн доларів для відбиття збройної агресії росії.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх у п'ятницю, 4 листопада.

Нова партія військової допомоги США для України включає:

45 відремонтованих танків Т-72;

системи ППО Hawk;

250 бронетранспортерів M-1117;

40 бронекатерів;

1,1 тисячі дронів Phoenix Ghost.

Сінгх уточнила, що йдеться про чеські танки. США та Нідерланди домовилися відремонтувати 90 одиниць. Ремонт половини з них покриє американська сторона. Частина танків буде передана ЗСУ до кінця нинішнього року, решта – у наступному.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Олексій Резніков анонсував нову допомогу від США. Він обіцяв "приємні новини".