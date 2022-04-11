НОВИНИВлада Сполучених Штатів надасть Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму 400 млн доларів для відбиття збройної агресії росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США оголосили про військову допомогу Україні на $400 млн
Фото: з вільного доступу
Про це під час брифінгу повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх у п'ятницю, 4 листопада.
Нова партія військової допомоги США для України включає:
- 45 відремонтованих танків Т-72;
- системи ППО Hawk;
- 250 бронетранспортерів M-1117;
- 40 бронекатерів;
- 1,1 тисячі дронів Phoenix Ghost.
Сінгх уточнила, що йдеться про чеські танки. США та Нідерланди домовилися відремонтувати 90 одиниць. Ремонт половини з них покриє американська сторона. Частина танків буде передана ЗСУ до кінця нинішнього року, решта – у наступному.
Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Олексій Резніков анонсував нову допомогу від США. Він обіцяв "приємні новини".
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04 11 2022 18:37 МЕДІА
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