США оголосить про додаткову допомогу енергосистемі України

Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні оголосить про нову допомогу, щоб допомогти відновити здатність України передавати електроенергію після російських атак

Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні оголосить про нову допомогу, щоб допомогти відновити здатність України передавати електроенергію після російських атак, спрямованих на енергетичну мережу країни, заявив високопоставлений чиновник Держдепартаменту, пише Reuters.

За словами чиновника, Вашингтон працював з американськими постачальниками комунальних послуг та обладнання, а також з європейськими країнами, щоб знайти обладнання, яке може допомогти відновити високовольтні станції передачі в Україні.

Блінкен на зустрічі у вівторок нової координаційної групи з енергетики, до якої входять "Велика сімка" та інші держави, розповість про те, що Штатам вдалося мобілізувати для енергетики, і про плани щодо доставки цього обладнання в Україну "якнайшвидше в найближчі кілька тижнів", сказав чиновник.

При цьому представник США не уточнив, в якій формі буде надано допомогу і скільки вона коштуватиме.

Вашингтон також закликає інші країни зробити те саме, щоб Київ міг запобігти відключенню електроенергії, через які мільйони людей залишаються в темряві та без опалення за мінусових температур.

Він звертає увагу, що москва намагалася позбавити громадянське населення України електроенергії, завдаючи ударів по підстанціях, що вразливі для ударів безпілотників, що поставляються Іраном, які рф використовує в Україні.