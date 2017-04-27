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США передали Держприкордонслужбі прилади радіозв'язку на $ 21 млн

Церемонія передачі відбудеться 28 квітня
Міністерство оборони США передало Державній прикордонній службі України засоби військового радіозв'язку вартістю 21 мільйон доларів.
США передали Держприкордонслужбі прилади радіозв Фото: dpsu.gov.ua

Прилади надійшли в рамках спільного з урядом США проекту міжнародної технічної допомоги "Посилення можливостей Державної прикордонної служби України".

Церемонія передачі відбудеться 28 квітня на території Головного центру зв'язку, автоматизації та захисту інформації в Києві, повідомляє сайт МВС.

Нагадаємо, що Франція передала українській Держслужбі з надзвичайних ситуацій спеціальні гармати для розмінування.

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