ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство оборони США передало Державній прикордонній службі України засоби військового радіозв'язку вартістю 21 мільйон доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США передали Держприкордонслужбі прилади радіозв'язку на $ 21 млн
Церемонія передачі відбудеться 28 квітня
Фото: dpsu.gov.ua
Прилади надійшли в рамках спільного з урядом США проекту міжнародної технічної допомоги "Посилення можливостей Державної прикордонної служби України".
Церемонія передачі відбудеться 28 квітня на території Головного центру зв'язку, автоматизації та захисту інформації в Києві, повідомляє сайт МВС.
Нагадаємо, що Франція передала українській Держслужбі з надзвичайних ситуацій спеціальні гармати для розмінування.
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27 04 2017 14:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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