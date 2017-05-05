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США передали в Луганську область телевежу

Фінансову і технічну допомогу в інформаційній безпеці України надає низка країн
У Сполучених Штатах Америки побудували і передали для інформаційної безпеки України в Луганську область телевежу.
США передали в Луганську область телевежу Будівництво телевежі. Фото: Facebook Артема Біденка

Про це повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець, передає 112 Україна.

"Є певна програма підтримки, що стосується інформаційної безпеки України, з боку, наприклад, НАТО або представництв країн, зокрема США. Це стосується фінансової підтримки. Зараз встановлюється телевежа в Луганській області, яка є технічною допомогою, яку нам передали США. Тобто ця вежа є побудованою в США, перевезеною в Україну, і зараз там її встановлюють", - повідомив Стець.

Фінансову і технічну допомогу в інформаційній безпеці України надає низка країн.

Є й багато іншого, зокрема фінансова і технічна допомога, яку нам надають представники уряду США, я говорю зараз виключно про інформаційну безпеку, Британії, наприклад, такої структури, як НАТО", - зазначив міністр.

Нагадаємо, напередодні Конгрес США затвердив держбюджет з $560 млн для України.

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05 05 2017 22:18
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