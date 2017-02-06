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США перекинули в Європу стратегічні бомбардувальники B-52H

Бомбардувальники візьмуть участь у військових навчаннях Arctic Challenge, Saber Strike і BALTOPS
Пентагон перекинув до Великобританії на авіабазу "Ферфорд" кілька стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерний боєзаряд.
США перекинули в Європу стратегічні бомбардувальники B-52H Фото: Reuters

Про це повідомило Європейське командування ЗС США, пише DW.com.

У заяві говориться, що бомбардувальники візьмуть участь у військових навчаннях Arctic Challenge, Saber Strike і BALTOPS, які проводяться також і в сусідніх з Росією країнах.

Навчання Arctic Challenge проходять в цьому році з 22 травня по 2 червня на території Фінляндії, Норвегії та Швеції. Крім приймаючих країн, в них беруть участь Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Іспанія, Швейцарія та США.

Навчання Saber Strike проходять в цьому році з 28 травня по 24 червня на території Естонії, Латвії, Литви і Польщі. Крім цих чотирьох країн, в них беруть участь Бельгія, Канада, Хорватія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Словенія, Словаччина, Великобританія і США.
Навчання BALTOPS тривають з 1 по 16 червня в Балтійському морі з маршрутом від польського Щецина до німецького Кіля. У них в цьому році беруть участь 14 країн: Бельгія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Великобританія, США, Фінляндія і Швеція.

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02 06 2017 06:28
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