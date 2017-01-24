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США перекинуть у Європу військові гелікоптери Apache

Батальйон забезпечуватиме повітряну підтримку операції Atlantic Resolve
США до середини лютого перекинуть в Європу 20 ударних гелікоптерів AH-64A Apache у рамках операції збройних сил США "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve).
США перекинуть у Європу військові гелікоптери Apache Фото: Pinterest

Відповідно до цих даних, перший батальйон "Залізний дракон" 501-го полку армійської авіації США перекинули на базу зберігання озброєння Корпус-Крісті в штаті Техас, де гелікоптери частково модернізують і підготують до транспортування до Європи. 

Батальйон забезпечуватиме повітряну підтримку операції  Atlantic Resolve, повідомляється на сайті американських сухопутних військ.

АН-64 Apache слугує для протичовнової оборони сил флоту і корпусу морської піхоти. Гелікоптер може віддалятися на відстань до 240 км від з'єднання повітряно-морських сил для пошуку і знищення кораблів противника. Крім того, гелікоптер може забезпечувати прикриття висадки десанту.

Відмітимо, що операція Atlantic Resolve являє собою цілий комплекс, як військових, так і військово-політичних заходів США, спрямованих на відображення загрози, яка, на думку Вашингтона, виходить від РФ.  

Операція була розгорнута в 2014 році, коли Росія анексувала Крим і стався збройний конфлікт на сході України. У Пентагоні тоді заявили про те, що Північноатлантичний альянс повинен істотно підвищити свою боєготовність, щоб в разі необхідності дати відсіч Росії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2016 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в лютому 2017 року в Східній Європі буде розгорнуто батальйони Альянсу. 7 січня  до Німеччини прибула перша партія озброєння зі США, яку буде дислоковано в країнах Східної Європи. 8 січня перші військовослужбовці зі складу 3-ї бронетанкової бригадної бойової групи 4-ї піхотної дивізії США прибули до Польщі, а 11 січня - 300 американських солдатів. 

17 січня вперше з часів Другої світової війни близько 300 американських морських піхотинців висадилися в Норвегії.

На фоні загострення відносин між Росією та Заходом, Фінляндія також зміцнює свої військові зв’язки зі США, а Росія попереджає про "військово-політичні та зовнішньополітичні наслідки" можливого рішення Швеції приєднатися до НАТО.

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24 01 2017 16:36
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