США підготували в ООН проект резолюції про нафтове ембарго КНДР

США підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає введення ембарго на поставки нафти в Північну Корею і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Ина.

Проект резолюції також передбачає заборону на пересування Кім Чен Ина за кордон, блокування експорту текстильних виробів з Північної Кореї і виплат коштів десяткам тисяч північнокорейців, які працюють за межами країни, заробляючи валюту для уряду, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на американські ЗМІ.

Також запропоновано заморозити активи національної авіакомпанії Північної Кореї Air Koryo, яка в цей час здійснює рейси до Пекіна і ще декількох міст Китаю, а також в російський Владивосток.

Причиною є нові випробування Пхеньяном ядерних боєзарядів і балістичних ракет, що заборонено резолюціями Ради безпеки ООН.

Як повідомляв iPress.ua, Північна Корея 3 вересня повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп погодилися, що Рада безпеки ООН має ухвалити нові більш жорсткі санкції щодо КНДР у зв'язку з випробуванням водневої бомби.

Також постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що РБ ООН має прийняти "найсильніші санкції" щодо Північної Кореї. За її словами, лідер КНДР Кім Чен Ин напрошується на війну.