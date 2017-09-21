США підтримали українську пропозицію щодо миротворців, - Порошенко
"Важливо, що США повністю підтримали пропозиції України, мої пропозиції, які були озвучені ще в 2015 році, щодо розміщення на сході України, на окупованій території миротворців із мандатом Радбезу ООН. Я підкреслюю і наголошую, - українську позицію, яка передбачає мандат на всю окуповану територію на сході України, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, яка виключить можливість проникнення російських військ і слугуватиме справі миру", - відзначив він, брифінг транслював телеканал "112 Україна".
"Ми домовились, що наша головна мета – це деокупація, відновлення суверенітету і якнайшвидше принесення миру на Україну. Це те, що хочу я як український президент, і це те, в чому нас підтримують ключові держави світу. Це важливо", - наголосив Порошенко.
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що сподівається на підтримку США, в тому числі і в питанні введення миротворців ООН на Донбас.
Нагадаємо, 30 серпня Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, іноземних операцій і пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.
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