США підтримали українську пропозицію щодо миротворців, - Порошенко

Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас. Про це під час брифінгу після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом заявив український президент Петро Порошенко.

"Важливо, що США повністю підтримали пропозиції України, мої пропозиції, які були озвучені ще в 2015 році, щодо розміщення на сході України, на окупованій території миротворців із мандатом Радбезу ООН. Я підкреслюю і наголошую, - українську позицію, яка передбачає мандат на всю окуповану територію на сході України, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, яка виключить можливість проникнення російських військ і слугуватиме справі миру", - відзначив він, брифінг транслював телеканал "112 Україна".

"Ми домовились, що наша головна мета – це деокупація, відновлення суверенітету і якнайшвидше принесення миру на Україну. Це те, що хочу я як український президент, і це те, в чому нас підтримують ключові держави світу. Це важливо", - наголосив Порошенко.

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що сподівається на підтримку США, в тому числі і в питанні введення миротворців ООН на Донбас.

Нагадаємо, 30 серпня Президент України Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, іноземних операцій і пов'язаних програм Комітету з питань асигнувань Палати представників Конгресу Гарольдом Роджерсом.