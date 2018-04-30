CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСполучені Штати Америки підтвердили доставку американських протитанкових ракетних комплексів "Джевелін" (Javelin) до України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США підтверджують доставку комплексів Javelin в Україну
"Джавелін" (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК)
Фото: Зброя України
"Вони вже доставлені", – повідомив офіційний представник Державного департаменту США 30 квітня у відповіді на запит "Радіо Свобода" про передачу комплексів "Джевелін".
Нагадаємо, що 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.
Також повідомлялося, що США безкоштовно передадуть Україні два патрульні катери типу Island.
"Джавелін" (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.
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