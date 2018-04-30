США підтверджують доставку комплексів Javelin в Україну

Сполучені Штати Америки підтвердили доставку американських протитанкових ракетних комплексів "Джевелін" (Javelin) до України.

"Вони вже доставлені", – повідомив офіційний представник Державного департаменту США 30 квітня у відповіді на запит "Радіо Свобода" про передачу комплексів "Джевелін".

Нагадаємо, що 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.

Також повідомлялося, що США безкоштовно передадуть Україні два патрульні катери типу Island.

"Джавелін" (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.