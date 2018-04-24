США підтверджують, цілями хакерів РФ на виборах став 21 штат

Щонайменше, в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку Росії в період президентських виборів у США позаминулого року.

Про це заявила у вівторок офіційний представник Міністерства внутрішньої безпеки США Жанетт Манфра, повідомило видання The Hill.

"Міністерство має достатньо "видимих" підстав, щоб підтвердити активність, яка охоплювала 21 штат, що підтвердили сенсори в державних системах, а також інформація, надана розвідувальним співтовариством", - зауважила Манфра під час слухань в Комітеті Сенату США з питань внутрішньої безпеки.

Вона висловила припущення, що цілями російської активності була більшість американських штатів. Хоча, за її словами, за даними міністерства, хакери здебільшого намагалися розвідати слабкі місця американських систем, ніж їх зламати.

Манфра заявила, що зараз і в подальшій роботі Міністерство внутрішньої безпеки зосереджується на захисті від зовнішнього втручання в критично важливу інфраструктуру США.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР заявили, що уряд Росії причетний до організації серії кібератак на системи критичної інфраструктури США.