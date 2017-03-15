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США підвищили базову відсоткову ставку

Базову ставку підвищать тричі упродовж 2017 року
Комітет із відкритих ринків Федеральної резервної системи США підняв базову відсоткову ставку із 0,5-0,75% ‎до 0,75-1%
США підвищили базову відсоткову ставку Фото: AFP

Підвищення базової ставки очікували після покращення ситуації на ринку праці і зниження ‎інфляції. Вранці у середу помірно зростали американські і європейські фінансові ринки.‎

Про це повідомляє ВВС.

Очікується, що загалом ФРС підвищить базову ставку тричі упродовж 2017 року.‎

Протягом кількох років після кризи 2008 року ФРС проводила політику грошового стимулювання, ‎що передбачала радикальне зниження ставок і купівлю цінних паперів на ринках.‎

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15 03 2017 23:32
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