БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомітет із відкритих ринків Федеральної резервної системи США підняв базову відсоткову ставку із 0,5-0,75% до 0,75-1%Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США підвищили базову відсоткову ставку
Базову ставку підвищать тричі упродовж 2017 року
Фото: AFP
Підвищення базової ставки очікували після покращення ситуації на ринку праці і зниження інфляції. Вранці у середу помірно зростали американські і європейські фінансові ринки.
Про це повідомляє ВВС.
Очікується, що загалом ФРС підвищить базову ставку тричі упродовж 2017 року.
Протягом кількох років після кризи 2008 року ФРС проводила політику грошового стимулювання, що передбачала радикальне зниження ставок і купівлю цінних паперів на ринках.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 03 2017 23:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат