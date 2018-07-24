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США планують дати Україні $250 мільйонів безпекової допомоги

$50 мільйонів мають піти на летальні види озброєнь
Конгрес США планує виділити $250 мільйонів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
США планують дати Україні $250 мільйонів безпекової допомоги Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Як повідомляє посольство України у Сполучених Штатах, сенат і Палата представників Конгресу США узгодили проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони". Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі $250 млн. Із зазначеної суми $50 млн. має бути спрямовано на летальні види озброєнь.

Проект закону повинен проголосувати Сенат і Палата представників та підписати Президент США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вирішили виділити Україні $200 млн на посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році.

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24 07 2018 20:27
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