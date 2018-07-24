США планують дати Україні $250 мільйонів безпекової допомоги

Конгрес США планує виділити $250 мільйонів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.

Як повідомляє посольство України у Сполучених Штатах, сенат і Палата представників Конгресу США узгодили проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони". Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі $250 млн. Із зазначеної суми $50 млн. має бути спрямовано на летальні види озброєнь.

Проект закону повинен проголосувати Сенат і Палата представників та підписати Президент США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вирішили виділити Україні $200 млн на посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році.