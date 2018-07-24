БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКонгрес США планує виділити $250 мільйонів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США планують дати Україні $250 мільйонів безпекової допомоги
$50 мільйонів мають піти на летальні види озброєнь
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Як повідомляє посольство України у Сполучених Штатах, сенат і Палата представників Конгресу США узгодили проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони". Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі $250 млн. Із зазначеної суми $50 млн. має бути спрямовано на летальні види озброєнь.
Проект закону повинен проголосувати Сенат і Палата представників та підписати Президент США.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вирішили виділити Україні $200 млн на посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році.
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