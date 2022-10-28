НОВИНИА також провести навчання військових на цих комплексах упродовж найближчих тижнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США планують передати Україні системи NASAMS на початку листопада – Пентагон
Фото: Getty Images
Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає Укрінформ.
"Чого вони (українці – ред.) потребують понад усе, так це засобів протиповітряної оборони, і тому, коли ми мали останнє засідання Контактної групи з питань оборони України, ми дійсно наголошували на цьому", – зауважив глава оборонного відомства США.
Він підкреслив, що американська сторона, зі свого боку, докладала активних зусиль, аби забезпечити ЗСУ такими можливостями.
"Ми наполегливо добивалися, щоби вони отримати засоби NASAMS, і очікуємо, що наступного місяця – на початку наступного місяця – ми зможемо передати ці засоби й провести тренування військ, залучених там, в Україні», – зазначив міністр оборони США.
Остін також запевнив, що Сполучені Штати продовжать докладати всіх зусиль, аби передати Україні якнайбільше засобів ППО так швидко, як тільки можна.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що протиповітряну оборону України може посилити ще одна система, ідею про постачання якої вже підтримали в США.
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