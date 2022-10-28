США планують передати Україні системи NASAMS на початку листопада – Пентагон

А також провести навчання військових на цих комплексах упродовж найближчих тижнів.

Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає Укрінфор м.

"Чого вони (українці – ред.) потребують понад усе, так це засобів протиповітряної оборони, і тому, коли ми мали останнє засідання Контактної групи з питань оборони України, ми дійсно наголошували на цьому", – зауважив глава оборонного відомства США.

Він підкреслив, що американська сторона, зі свого боку, докладала активних зусиль, аби забезпечити ЗСУ такими можливостями.

"Ми наполегливо добивалися, щоби вони отримати засоби NASAMS, і очікуємо, що наступного місяця – на початку наступного місяця – ми зможемо передати ці засоби й провести тренування військ, залучених там, в Україні», – зазначив міністр оборони США.

Остін також запевнив, що Сполучені Штати продовжать докладати всіх зусиль, аби передати Україні якнайбільше засобів ППО так швидко, як тільки можна.