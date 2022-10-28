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США планують передати Україні системи NASAMS на початку листопада – Пентагон

Ольга
Матарикіна
А також провести навчання військових на цих комплексах упродовж найближчих тижнів.
США планують передати Україні системи NASAMS на початку листопада – Пентагон Фото: Getty Images
Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає Укрінформ.
 
"Чого вони (українці – ред.) потребують понад усе, так це засобів протиповітряної оборони, і тому, коли ми мали останнє засідання Контактної групи з питань оборони України, ми дійсно наголошували на цьому", – зауважив глава оборонного відомства США.
 
Він підкреслив, що американська сторона, зі свого боку, докладала активних зусиль, аби забезпечити ЗСУ такими можливостями.
 
"Ми наполегливо добивалися, щоби вони отримати засоби NASAMS, і очікуємо, що наступного місяця – на початку наступного місяця – ми зможемо передати ці засоби й провести тренування військ, залучених там, в Україні», – зазначив міністр оборони США.
 
Остін також запевнив, що Сполучені Штати продовжать докладати всіх зусиль, аби передати Україні якнайбільше засобів ППО так швидко, як тільки можна.
 
 
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28 10 2022 07:55
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