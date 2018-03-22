США планують ввести мита на товари з Китаю на суму $50 млрд

Раніше президент Дональд Трамп неодноразово критикував Китай за те, що його влада шкодить американській економіці

Сполучені Штати планують запровадити мита на китайські товари на суму в 50 мільярдів доларів, а також мають намір обмежити інвестиційну присутність Китаю на своїй території.

Про це повідомляє ВВС.

Такі заходи президент США Дональд Трамп хоче запровадити через «роки незаконної крадіжки інтелектуальної власності».

У Білому домі заявили, що рішення ухвалюють після «років провалених переговорів з цих питань».

Як зазначає ВВС, цей крок з боку США є останньою спробою Вашингтона боротися з конкуренцією в економіці. Китай заявив, що готовий відреагувати на «необхідні заходи».

Додаткові мита можуть стосуватися більш ніж 100 товарів, які, на думку адміністрації Трампа, були розроблені з використанням американських технологій, що були вкрадені або отримані в обмін на доступ до американського ринку.

Раніше президент Дональд Трамп неодноразово критикував Китай за те, що його влада шкодить американській економіці.

Білий дім заявив, що в процесі розслідування політики Китаю, яке Трамп призначив у серпні 2017-го, виявили низку «несправедливих практик». Йдеться про несправедливі умови для американських компаній в Китаї, спрямування Китаєм інвестицій в США на стратегічні галузі, а також про підтримку та проведення кібератак.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 8 березня підписав два документи про введення мит в розмірі 25% на імпорт сталі та 10% на імпорт алюмінію, зробивши виняток для Мексики і Канади, оскільки Вашингтон веде з цими країнами переговори щодо перегляду умов північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Рішення набувають чинності 23 березня. При цьому Трамп в будь-який момент може скасувати їх або змінити умови в одному або обох документах відразу.

В ЄС заявили, що розпочинають процес, який стане першим кроком у боротьбі із американськими митами на європейську сталь та алюміній.

Також ЄС оприлюднив 10-сторінковий список товарів, які він може обкласти митом. Список варіюється від рису до помаранчевого соку, косметики, мотоциклів, моторних човнів та нержавіючих раковин. Список також включає метали, які використовують у будівництві та промисловості.