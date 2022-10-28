НОВИНИПоставити обладнання має чеська компанії ES Group Europe s.r.o.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США планують виділити кошти на три мобільні дизель-генераторні установки для українських АЕС
Фото: Infoatom
Міністерство енергетики США у співпраці із Аргонською національною лабораторією готові профінансувати проєкт технічної допомоги НАЕК "Енергоатом", який спрямований на підвищення безпеки українських АЕС.
Про це пише Infoatom.
"США планують виділити кошти на мобільні дизель-генераторні станції (МДГС), а також на все додаткове обладнання та комплектуючі до них. Відповідну пропозицію щодо технічної допомоги на постачання НАЕК "Енергоатом" отримав від чеської компанії ES Group Europe s.r.o.", – йдеться у повідомленні.
"Починаючи з лютого 2022 року, через війну росії проти України та її беззаконні, цинічні дії щодо адміністративної, транспортної, соціальної, рекреаційної інфраструктури, а також щодо об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів підвищеної небезпеки, що постійно загрожує порушенням систем забезпечення безпеки АЕС, ми не стоїмо осторонь і провели переговори з партнерами та фондами технічної та комерційної допомоги в США. ES Group Europe s.r.o. опрацювала можливість технічної допомоги з боку фондів США на забезпечення НАЕК "Енергоатом" трьома мобільними дизель-генераторними установками великої потужності 2200 кВт/2750 кВА. Це обладнання, згідно з проведеним аналізом, може значно збільшити безпеку АЕС у ході аварійних режимів", – наголосив керівник ES Group Вадим Іванов.
Зазначається, що така технічна допомога важлива для електростанцій, адже МДГС може стати додатковим елементом у підвищенні безпеки у випадку аварій і застосовуватись для інших цілей, зокрема для аварійного забезпечення електропостачанням власних потреб відкритих розподільчих пристроїв та важливих об’єктів загальностанційного призначення.
Мобільні дизель-генераторні станції меншої потужності – МДГС-440 та МДГС-800 – впроваджені на АЕС України під час реалізації комплексу постфукусімських заходів у межах Комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України. Обладнання має високий рівень автоматизації та є додатковим бар’єром на шляху розвитку запроєктних аварій. Кожна така мобільна станція обладнана автономною системою палива, змащення, охолодження, повітрозабору та газовихлопу. Висока надійність МДГС полягає у їх незалежності від працездатності зовнішніх систем та елементів АЕС, а також у можливості функціонувати в складних умовах навколишнього середовища.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 10 2022 13:42 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- Литва направила в Україну обладнання для ремонту електропідстанцій та газопроводів
- Українцям роз’яснили, в яких випадках оголошують повітряну тривогу в країні
СТАТТІ