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США планують виділити кошти на три мобільні дизель-генераторні установки для українських АЕС

Ольга
Матарикіна
Поставити обладнання має чеська компанії ES Group Europe s.r.o.
США планують виділити кошти на три мобільні дизель-генераторні установки для українських АЕС Фото: Infoatom
Міністерство енергетики США у співпраці із Аргонською національною лабораторією готові профінансувати проєкт технічної допомоги НАЕК "Енергоатом", який спрямований на підвищення безпеки українських АЕС.
 
Про це пише Infoatom.
 
"США планують виділити кошти на мобільні дизель-генераторні станції (МДГС), а також на все додаткове обладнання та комплектуючі до них. Відповідну пропозицію щодо технічної допомоги на постачання НАЕК "Енергоатом" отримав від чеської компанії ES Group Europe s.r.o.", – йдеться у повідомленні.
 
"Починаючи з лютого 2022 року, через війну росії проти України та її беззаконні, цинічні дії щодо адміністративної, транспортної, соціальної, рекреаційної інфраструктури, а також щодо об’єктів критичної інфраструктури та об’єктів підвищеної небезпеки, що постійно загрожує порушенням систем забезпечення безпеки АЕС, ми не стоїмо осторонь і провели переговори з партнерами та фондами технічної та комерційної допомоги в США. ES Group Europe s.r.o. опрацювала можливість технічної допомоги з боку фондів США на забезпечення НАЕК "Енергоатом" трьома мобільними дизель-генераторними установками великої потужності 2200 кВт/2750 кВА. Це обладнання, згідно з проведеним аналізом, може значно збільшити безпеку АЕС у ході аварійних режимів", – наголосив керівник ES Group Вадим Іванов.
 
Зазначається, що така технічна допомога важлива для електростанцій, адже МДГС може стати додатковим елементом у підвищенні безпеки у випадку аварій і застосовуватись для інших цілей, зокрема для аварійного забезпечення електропостачанням власних потреб відкритих розподільчих пристроїв та важливих об’єктів загальностанційного призначення.
 
Мобільні дизель-генераторні станції меншої потужності – МДГС-440 та МДГС-800 – впроваджені на АЕС України під час реалізації комплексу постфукусімських заходів у межах Комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України. Обладнання має високий рівень автоматизації та є додатковим бар’єром на шляху розвитку запроєктних аварій. Кожна така мобільна станція обладнана автономною системою палива, змащення, охолодження, повітрозабору та газовихлопу. Висока надійність МДГС полягає у їх незалежності від працездатності зовнішніх систем та елементів АЕС, а також у можливості функціонувати в складних умовах навколишнього середовища.
 
 
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28 10 2022 13:42
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