США планують замінити військові гранти для України на кредити
Це може вплинути на допомогу десяткам країн, якщо Конгрес затвердить проект, - повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що серед країн, яких пропозиція щодо кредитів стосуватиметься, — Україна, Пакистан, Туніс, Ліван, Колумбія, Філіппіни і В'єтнам.
Водночас чиновники повідомили, що у бюджеті 2018 року гранти у розмірі 3,1 млрд доларів для Ізраїлю, 350 млн для Йорданії та близько 1,3 млрд для Єгипту будуть збережені.
Ці гранти, які раніше надавала Америка, дозволили країнам закуповувати військову техніку, суди, засоби захисту та боєприпаси.
Адміністрація Трампа збирається представити проект бюджету вже 23 травня.
Чиновники з Конгресу повідомили, що така стратегія може призвести до того, що країни звертатимуться до Росії та Китаю — конкурентів США.
Раніше Сенат США слідом за Палатою представників більшістю голосів схвалив "Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони", в якому передбачено виділення 350 млн доларів на допомогу Україні.
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