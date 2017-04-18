США почали ревізію ядерного потенціалу

Міністр оборони США Джеймс Меттіс створив комісію, яка вперше за сім років проведе ревізію ядерного озброєння.

Розпорядження про перегляд боєготовності ядерної зброї країни дав ще в січні 2017 року президент США Дональд Трамп, передає Укрінформ.

Завершення перевірки очікується наприкінці 2017 року.

Раніше президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін на спільній зустрічі домовилися про розширення співпраці з питання запобігання ядерній програмі КНДР.

Як повідомляв iPress.ua, Національне управління з ядерної безпеки (NNSA) і ВПС США почали кваліфікаційні випробування новітньої, 12-ї, модифікації керованої ядерної бомби B61.

Кваліфікаційні тести будуть здійснюватися ще протягом найближчих трьох років, після чого до березня 2020 року B61-12 надійде на озброєння американської армії. Раніше, в 2015 році, військові вже провели три успішних попередніх тести цієї бомби.

Ядерна бомба B61 перебуває на озброєнні ВПС США з 1968 року, і на цю мить американська армія має в своєму розпорядженні чотири її модифікації які планується замінити на B61-12.

Нагадаємо, США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.