США почали ревізію ядерного потенціалу
Розпорядження про перегляд боєготовності ядерної зброї країни дав ще в січні 2017 року президент США Дональд Трамп, передає Укрінформ.
Завершення перевірки очікується наприкінці 2017 року.
Раніше президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін на спільній зустрічі домовилися про розширення співпраці з питання запобігання ядерній програмі КНДР.
Як повідомляв iPress.ua, Національне управління з ядерної безпеки (NNSA) і ВПС США почали кваліфікаційні випробування новітньої, 12-ї, модифікації керованої ядерної бомби B61.
Кваліфікаційні тести будуть здійснюватися ще протягом найближчих трьох років, після чого до березня 2020 року B61-12 надійде на озброєння американської армії. Раніше, в 2015 році, військові вже провели три успішних попередніх тести цієї бомби.
Ядерна бомба B61 перебуває на озброєнні ВПС США з 1968 року, і на цю мить американська армія має в своєму розпорядженні чотири її модифікації які планується замінити на B61-12.
Нагадаємо, США готові завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.
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