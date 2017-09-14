США покарали санкціями чотири країни за відмову приймати назад мігрантів

В рамках введених санкцій дипмісія США в Еритреї повністю припинить видачу туристичних та ділових віз

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про введення візових санкцій щодо Гвінеї, Камбоджі, Сьєрра-Леоне та Еритреї. Причиною введення санкцій стала відмова цих країн приймати своїх громадян, яких депортують з території США.

"Громадяни США страждають через відмови урядів інших країн приймати своїх громадян", - розповів в.о. глави імміграційної і митної поліції США (ICE) Томас Хоман.

За його словами, санкції допоможуть у вирішенні проблем, з якими ICE стикається при спробах вислати "небезпечних злочинців" з території США.

В рамках введених санкцій дипмісія США в Еритреї повністю припинить видачу туристичних та ділових віз, а посольства в Гвінеї, Камбоджі і Сьєрра-Леоне перестануть видавати такі візи місцевим чиновникам. При цьому в Камбоджі під візове ембарго потраплять тільки високопоставлені співробітники МЗС і члени їх сімей, а в Сьєрра-Леоне - всі співробітники МЗС і імміграційних служб.

Нагадаємо, 5 вересня президент США Дональд Трамп скасував програму DACA, яка давала можливість працювати і захищала нелегальних мігрантів, які потрапили в Штати до повноліття.