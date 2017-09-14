США покарали санкціями чотири країни за відмову приймати назад мігрантів
"Громадяни США страждають через відмови урядів інших країн приймати своїх громадян", - розповів в.о. глави імміграційної і митної поліції США (ICE) Томас Хоман.
За його словами, санкції допоможуть у вирішенні проблем, з якими ICE стикається при спробах вислати "небезпечних злочинців" з території США.
В рамках введених санкцій дипмісія США в Еритреї повністю припинить видачу туристичних та ділових віз, а посольства в Гвінеї, Камбоджі і Сьєрра-Леоне перестануть видавати такі візи місцевим чиновникам. При цьому в Камбоджі під візове ембарго потраплять тільки високопоставлені співробітники МЗС і члени їх сімей, а в Сьєрра-Леоне - всі співробітники МЗС і імміграційних служб.
Нагадаємо, 5 вересня президент США Дональд Трамп скасував програму DACA, яка давала можливість працювати і захищала нелегальних мігрантів, які потрапили в Штати до повноліття.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа