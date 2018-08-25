США попередили Росію про готовність ударити по Сирії через хімзброю Асада, - ЗМІ

США володіє інформацією, згідно якої влада Сирії може використати хімічну зброю, щоб звільнити один із останніх районів країни, який перебуває під контролем опозиційних сил

США попередили Росію про те, що у разі використання хімічної зброї режимом президента Сирії Асада, Вашингтон буде готовий завдати удару по Сирії.

Таке попередження радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон передав секретарю Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву на зустрічі у Женеві у четвер, повідомляє Bloomberg з посиланням на 4 джерела.

За даними співрозмовників агентства, США володіє інформацією, згідно якої влада Сирії може використати хімічну зброю, щоб звільнити один із останніх районів країни, який перебуває під контролем опозиційних сил.

"Асад за підтримки російської авіації перекинув сили до провінції Ідліб на північному заході - останній район, підконтрольний повстанцям (переважно джихаддистам з Аль-Каїди і інших угруповань).

За наявними даними, там знаходяться десятки тисяч бойовиків, багато з яких були евакуйовані в Ідліб в рамках угод про припинення вогню", - йдеться у статті.

"Болтон під час зустрічі наголосив - якщо це станеться, США готові до більш серйозної військової відповіді щодо Сирії у порівнянні з тими, які вона робила раніше", - пише Bloomberg.

Йдеться про два удари, які США завдали по Сирії у 2017 та 2018 роках.

За інформацією Bloomberg, Болтон і Патрушев також обговорили можливе виведення американських військ з військової бази на сирійсько-іракському кордоні або їх співпрацю з російськими силами. За словами джерел, сторони не змогли досягти компромісу.

Крім цього, США відкинули пропозицію РФ про призупинення введення нафтових санкцій щодо Ірану у рамках більш широкого плану по врегулюванню ситуації в Сирії.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.