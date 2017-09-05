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США постачатиме озброєння загонам народної самооборони у Сирії

Поки з боку Туреччини не було ніякої реакції
Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії.
США постачатиме озброєння загонам народної самооборони у Сирії Фото: ap.org

Про це ввечері 9 травня повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення речника Білого дому Шона Спайсера.

Зазначається, що Трамп зробив цей крок незважаючи на "запеклу опозицію" з боку союзника США по НАТО Туреччини.

Пентагон підкреслив, що вважає озброєння курдських сил "в міру необхідним, щоб забезпечити явну перемогу" в місті Ракка, яке де-факто є столицею бойовиків "Ісламської держави".

Поки з боку Туреччини не було ніякої реакції.

"Загін народної самооборони" – бойові групи, які беруть участь в сирійському збройному конфлікті. Своїм основним завданням курдські бойовики вважають підтримку правопорядку і захист громадян в регіонах Сирії, населених переважно курдами.

В Турречині "Загін народної самооборони" пов'язують з "Робітничою партією Курдистану", яка в країні вважається террористичним угрупуванням.

Нагадаємо, як повідомляється у заяві Білого дому, президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження санкцій щодо Сирії ще на один рік. Згідно з документом, у США будуть заблоковані активи деяких фізичних і юридичних осіб, а також введено заборону на експорт певних категорій американських товарів і послуг до Сирії. 

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