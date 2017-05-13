ПОЛІТИКА НОВИНИСША близькі до завершення ряду угод із продажу Саудівській Аравії американського озброєння і пов'язаного з ними обладнання на суму більш ніж $100 мільярдів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США постачатимуть Саудівській Аравії зброю на понад $100 млрд, - ЗМІ
Країни перебувають в завершальній стадії серії угод
Фото: Reuters
Про це розповів високопоставлений чиновник Білого дому, який вирішив залишитися анонімним, повідомляє Reuters.
Зокрема, він сказав, що протягом десяти років пакет озброєнь може в кінцевому підсумку перевищити більш ніж $ 300 млрд.
За його словами угода має на меті допомогти Саудівській Аравії збільшити свої оборонні можливості, зберігаючи при цьому якісну військову перевагу союзника США Ізраїлю.
"Ми знаходимося в завершальній стадії серії угод", - сказав чиновник.
Розробка пакета угод збігається у часі з візитом Трампа в Саудівську Аравію.
Трамп відвідає королівство 19 травня, це буде його перша зупинка серед запланованих міжнародних візитів.
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13 05 2017 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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