Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США постачатимуть Саудівській Аравії зброю на понад $100 млрд, - ЗМІ

Країни перебувають в завершальній стадії серії угод
США близькі до завершення ряду угод із продажу Саудівській Аравії американського озброєння і пов'язаного з ними обладнання на суму більш ніж $100 мільярдів.
США постачатимуть Саудівській Аравії зброю на понад $100 млрд, - ЗМІ Фото: Reuters

Про це розповів високопоставлений чиновник Білого дому, який вирішив залишитися анонімним, повідомляє Reuters.

Зокрема, він сказав, що протягом десяти років пакет озброєнь може в кінцевому підсумку перевищити більш ніж $ 300 млрд.

За його словами угода має на меті  допомогти Саудівській Аравії збільшити свої оборонні можливості, зберігаючи при цьому якісну військову перевагу союзника США Ізраїлю.

"Ми знаходимося в завершальній стадії серії угод", - сказав чиновник.

Розробка пакета угод збігається у часі з візитом Трампа в Саудівську Аравію.

Трамп відвідає королівство 19 травня, це буде його перша зупинка серед запланованих міжнародних візитів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 05 2017 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.