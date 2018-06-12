США поставили в Україну перший контейнер для ядерного сховища

Транспортний контейнер може вмістити 31 збірку ВВЕР-1000 або 85 збірок ВВЕР-440.

"Це контейнери сучасного типу, двобар'єрні, що відповідають найжорсткішим світовим вимогам з ядерної та радіаційної безпеки, і двоцільовий, оскільки призначені і для транспортування, і для зберігання ВЯП. Контейнери мають термін гарантованого довготривалого зберігання ВЯП упродовж 100 років", - заявив президент "Енергоатому" Юрій Недашківський, повідомила прес-служба "Енергоатому".

Заступник генерального директора "Атомпроектінжиніринг" Ігор Орлов, своєю чергою, підкреслив, що ВЯП є стратегічним запасом, адже в майбутньому може використовуватися для виробництва електроенергії в реакторних установках наступного покоління.