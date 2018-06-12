США поставили в Україну перший контейнер для ядерного сховища
Транспортний контейнер може вмістити 31 збірку ВВЕР-1000 або 85 збірок ВВЕР-440.
"Це контейнери сучасного типу, двобар'єрні, що відповідають найжорсткішим світовим вимогам з ядерної та радіаційної безпеки, і двоцільовий, оскільки призначені і для транспортування, і для зберігання ВЯП. Контейнери мають термін гарантованого довготривалого зберігання ВЯП упродовж 100 років", - заявив президент "Енергоатому" Юрій Недашківський, повідомила прес-служба "Енергоатому".
Заступник генерального директора "Атомпроектінжиніринг" Ігор Орлов, своєю чергою, підкреслив, що ВЯП є стратегічним запасом, адже в майбутньому може використовуватися для виробництва електроенергії в реакторних установках наступного покоління.
Зараз цей контейнер розміщений на Рівненській АЕС. Після заповнення його перевезуть у ЦСВЯП.
Фото: facebook.com/rnpp.polissia
Нагадаємо, будувати нове сховище відпрацьованого ядерного палива почали в листопаді минулого року. Майданчик будівництва розташований між колишніми селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області.
Проектування і будівництво сховища здійснює "Енергоатом", а поставки спеціального обладнання для сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива і його транспортування - корпорація Holtec.
У старому сховищі відпрацьованого ядерного палива нині зберігається 21 297 відпрацьованих тепловиділяючих збірок. Вони будуть переміщені в нове сховище - СВЯП-2. У рік планується перевезення в нове сховище 2500 паливних збірок. Таким чином, за 9,5 року повинні здійснити повне переміщення відпрацьованого ядерного палива в СВЯП-2, де воно буде зберігатися впродовж ще 100 років.
Робота нового об'єкта на повну потужність повинна початися в четвертому кварталі 2019 року. Ємність ЦСВЯП - 458 контейнерів на 16 529 відпрацьованих тепловиділяючих збірок.
Раніше повідомляли, що Україна планує довести закупівлі ядерного палива в американської компанії Westinghouse до 55 %.
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