США посилили вже запроваджені санкції проти російських компаній

Змінами зменшено терміни кредитування фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями США

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США випустило поправки до двох директив розпорядження президента США №12662 щодо санкцій проти Росії

Про це повідомили в Мінфіні США, передає "Укрінформ".

Змінами зменшено терміни кредитування фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями США.

"Управління зовнішніх активів казначейства міністерства фінансів США випускає поправки до Директиви №1 (фінансовий сектор) і Директиви №2 (питання енергетичного сектору), пов'язаних із Україною та Росією", - зазначили в американському Мінфіні.

Відповідно до змін у Директиві №1 забороняється здійснювати операції, надавати фінансування або проводити інші грошові операції з визначеними термінами чи капіталом з компаніями, що перебувають під санкціями, на термін більше 14 днів. Раніше цей термін обмежувався 30 днями.

В енергетичному секторі згідно з поправками до Директиви №2 термін кредитування скорочується з 90 до 60 днів.

Поправки внесено відповідно до закону "Про боротьбу з російським впливом у Європі та Євразії 2017 року" (CRIEEA). Вони набувають чинності з 28 листопада 2017 року.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

Згідно з документом, Вашингтон підтримує офіційний Київ у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, засуджує і протидіє спробам Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні, не визнає анексію Криму і продовжує протидіяти реалізації проекту Північний потік-2.

Раніше Єврокомісія висловила стурбованість у зв'язку з новими санкціями США проти Росії і їх негативними наслідками для ЄС.