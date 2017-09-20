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США посилюють контроль за дотриманням умов перебування в країні власниками віз

Поїздки слід буде дотримуватися протягом трьох місяців
Глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон доручив посилити контроль за дотриманням умов перебування в країні власниками віз.
США посилюють контроль за дотриманням умов перебування в країні власниками віз Фото: svoboda.org

Громадяни інших країн, які претендують на візу, будуть зобов'язані протягом трьох місяців перебування на американській території дотримуватися лише заявлених ними під час отримання дозволу цілей поїздки. Якщо за час перебування вони зроблять те, про що не згадали в заяві на подачу візи або в інтерв'ю з представником консульства, наприклад візьмуть шлюб з громадянином або громадянкою США, почнуть відвідувати освітні заклади чи отримають роботу, - це буде розцінюватися як порушення американського законодавства - шахрайство або навмисне введення в оману, - повідомляє The New York Times.

У цьому разі вони, ймовірно, не зможуть отримати нової візи, змінити статус, а ті, хто вже у США, навіть можуть бути депортовані.

Раніше зміни в заявлених планах вважалися порушенням лише протягом першого місяця перебування в США.

"Якщо хтось приїжджає до США як турист, закохується і виходить заміж або одружується протягом 90 днів, а потім подає заявку на отримання "зеленої карти", це означає, що заявка буде відхилена. Це суттєва зміна політики", - заявила заступник директора зі зв'язків з урядом в американській Асоціації імміграційних юристів.

2016 року США видали понад 10 мільйонів віз. Громадяни 38 держав, зокрема більшості країн Європи, Австралії, Нової Зеландії, Японії, не потребують віз.  

Нагадаємо, посольство США в Москві відновило візові операції, перервані 23 серпня у відповідь на рішення російської влади обмежити чисельність співробітників американських диппредставництв у РФ.

 
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20 09 2017 10:33
ТЕГИ: візи, США
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