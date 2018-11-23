США повідомили про початок роботи над малопотужними ядерними боєголовками
Про це повідомила інформаційна служба Інституту ВМС Сполучених Штатів, пише "Интерфакс".
За словами представників ВМС, необхідності у проведенні пов'язаних з цим ядерних випробувань немає, оскільки нова ядерна зброя створюється на основі термоядерної боєголовки W76, яка вироблялася в 70-80-ті роки минулого століття. Потужність боєголовки становить 100 кілотонн. Нею оснащені балістичні ракети "Трайдент-2", встановлені на стратегічних атомних ракетних підводних човнах класу "Огайо".
Нова боєголовка W76-2 матиме потужність 5-6 кілотонн. Ними планується оснастити частину ракет "Трайдент-2".
Пентагон також планує створити малопотужні ядерні боєголовки для крилатих ракет морського базування, які встановлюватимуться на ударних підводних човнах і надводних кораблях.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у понеділок, 23 жовтня, заявив, що США продовжать збільшувати запаси ядерної зброї, поки Російська Федерація і КНР не змінять свою лінію поведінки.
За словами, постійного представника України при ООН Володимира Єльченка, Російська Федерація продовжує готувати військову інфраструктуру в окупованому Криму для розміщення ядерної зброї.
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