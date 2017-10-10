США повинні готувати силову відповідь на провокації КНДР, - Меттіс

Очільник Пентагону наголосив, що на даному етапі Вашингтон слідує мирному плану з врегулювання конфлікту

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що американська армія повинна бути готова до силової відповіді на провокації Північної Кореї

Про це передає CBS News.

"Існує одна річ, яку може зробити армія США. Ви повинні бути готові забезпечити військові варіанти, які є у нас, і які можуть бути використані нашим президентом за необхідності", - сказав він на щорічній зустрічі членів Асоціації американської армії.

Очільник Пентагону наголосив, що на даному етапі Вашингтон слідує мирному плану з врегулювання конфлікту з КНДР, який включає дипломатичні переговори і економічні санкції.

Однак Меттіс визнав, що "ні ви, ні я не можемо сказати", що в перспективі зробить північнокорейський режим.

Нагадаємо, Дональд Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".

Раніше Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з новими санкціями, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".