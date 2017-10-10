Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США повинні готувати силову відповідь на провокації КНДР, - Меттіс

Очільник Пентагону наголосив, що на даному етапі Вашингтон слідує мирному плану з врегулювання конфлікту
Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що американська армія повинна бути готова до силової відповіді на провокації Північної Кореї
США повинні готувати силову відповідь на провокації КНДР, - Меттіс Фото: ap.org

Про це передає CBS News.

"Існує одна річ, яку може зробити армія США. Ви повинні бути готові забезпечити військові варіанти, які є у нас, і які можуть бути використані нашим президентом за необхідності", - сказав він на щорічній зустрічі членів Асоціації американської армії.

Очільник Пентагону наголосив, що на даному етапі Вашингтон слідує мирному плану з врегулювання конфлікту з КНДР, який включає дипломатичні переговори і економічні санкції.

Однак Меттіс визнав, що "ні ви, ні я не можемо сказати", що в перспективі зробить північнокорейський режим.

Нагадаємо, Дональд Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".

Раніше Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з новими санкціями, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2017 07:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.