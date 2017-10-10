США повинні готувати силову відповідь на провокації КНДР, - Меттіс
Про це передає CBS News.
"Існує одна річ, яку може зробити армія США. Ви повинні бути готові забезпечити військові варіанти, які є у нас, і які можуть бути використані нашим президентом за необхідності", - сказав він на щорічній зустрічі членів Асоціації американської армії.
Очільник Пентагону наголосив, що на даному етапі Вашингтон слідує мирному плану з врегулювання конфлікту з КНДР, який включає дипломатичні переговори і економічні санкції.
Однак Меттіс визнав, що "ні ви, ні я не можемо сказати", що в перспективі зробить північнокорейський режим.
Нагадаємо, Дональд Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".
Раніше Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з новими санкціями, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".
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