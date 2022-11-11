США позбавили росію статусу ринкової економіки

Це може відкрити двері для більш жорстких торгових дій на тлі напружених відносин між москвою та Вашингтоном.

Сполучені Штати скасували статус росії як країни з ринковою економікою в рамках антидемпінгових процедур.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що це може відкрити двері для більш жорстких торгових дій на тлі напружених відносин між москвою та Вашингтоном.

У заяві міністерства торгівлі зазначено, що це рішення "дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового закону для усунення ринкових спотворень, спричинених посиленням втручання російського уряду в їхню економіку".

Це сталося після того, як західні країни запровадили безпрецедентні санкції проти рф після її повномасштабного вторгнення в Україну.

США визнали росію країною з ринковою економікою у 2002 році.

Як раніше повідомляв iPress, жорсткі західні санкції, які закрили шлях для платежів закордонним кредиторам, спричинили падіння економіки, а разом з тим і призвели до дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті.