США позбавили росію статусу ринкової економіки
Сполучені Штати скасували статус росії як країни з ринковою економікою в рамках антидемпінгових процедур.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Відзначається, що це може відкрити двері для більш жорстких торгових дій на тлі напружених відносин між москвою та Вашингтоном.
У заяві міністерства торгівлі зазначено, що це рішення "дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового закону для усунення ринкових спотворень, спричинених посиленням втручання російського уряду в їхню економіку".
Це сталося після того, як західні країни запровадили безпрецедентні санкції проти рф після її повномасштабного вторгнення в Україну.
США визнали росію країною з ринковою економікою у 2002 році.
Як раніше повідомляв iPress, жорсткі західні санкції, які закрили шлях для платежів закордонним кредиторам, спричинили падіння економіки, а разом з тим і призвели до дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті.
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