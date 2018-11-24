США про Голодомор: Сьогодні Росія знову намагається знищити українську індентичність
"Цього місяця ми приєднуємось до українців по всьому світу у вшануванні 85-тих роковин Голодомору, коли мільйони невинних українців були навмисно заморені голодом до смерті режимом Йосифа Сталіна", - йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США.
"Сьогодні українці знову вмирають в результаті намагань Росії знищити їхню ідентичність і західні прагнення народу України. Російська агресія, що триває на сході України, спричинила понад 10 тисяч смертей. Тим не менше, Росія не переможе незламний український дух, так само як і не задушить прагення українців до кращого майбутнього", - заявили у Держдепі США.
У документі вказнано, що, вшановуючи мільйони невинних жертв Голодомору, США підтверджують непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та право українців обирати свій власний шлях.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 листопада, Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам'яті в храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні о 16:00 відбудеться акція "Запали свічку" на пам'ять жертв Голодомору.
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