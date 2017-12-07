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США продовжили процес скасування антидемпінгового мита для труб з України

Відповідна Угода між Україною та США була підписана 10 липня 2014 року
Міністерство торгівлі США продовжило дію Угоди про цінові зобов’язання щодо трубної продукції, яка передбачає скасування антидемпінгового мита для українських виробників при експорті труб.
США продовжили процес скасування антидемпінгового мита для труб з України Фото: holos.uz

"Таким чином, українські виробники трубної продукції можуть і надалі поставляти свій товар без сплати антидемпінгового мита", - повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

Відповідна Угода між Україною та США була підписана 10 липня 2014 року за результатами антидемпінгового розслідування і розрахована на три роки. Термін її дії завершувався 10 липня 2017 року.

"Завдяки спільній роботі і представленій позиції української сторони, угоду продовжено, що дозволило зберегти доступ для українських труб на ринок США", - підкреслила Микольська. 

Як повідомляв iPress.ua, у березні минулого року країни Євразійського економічного союзу, до якого входить Росія, прийняли рішення про введення антидемпінгового мита на металеву арматуру з України.

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12 07 2017 13:28
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