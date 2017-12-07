США продовжили процес скасування антидемпінгового мита для труб з України
"Таким чином, українські виробники трубної продукції можуть і надалі поставляти свій товар без сплати антидемпінгового мита", - повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.
Відповідна Угода між Україною та США була підписана 10 липня 2014 року за результатами антидемпінгового розслідування і розрахована на три роки. Термін її дії завершувався 10 липня 2017 року.
"Завдяки спільній роботі і представленій позиції української сторони, угоду продовжено, що дозволило зберегти доступ для українських труб на ринок США", - підкреслила Микольська.
Як повідомляв iPress.ua, у березні минулого року країни Євразійського економічного союзу, до якого входить Росія, прийняли рішення про введення антидемпінгового мита на металеву арматуру з України.
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