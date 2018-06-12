Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

США провели позаплановий політ над Україною через агресію Росії у Керченській протоці

Метою польоту є демонстрація прихильності Сполучених Штатів до безпеки європейських країн
Сполучені Штати 6 грудня провели позаплановий політ над Україною через ситуацію в Керченській протоці.
США провели позаплановий політ над Україною через агресію Росії у Керченській протоці Фото: getty images

"Сьогодні Сполучені Штати і союзники провели позаплановий політ над Україною відповідно до Договору про відкрите небо", - йдеться в офіційній заяві Пентагону.

У міністерстві оборони зазначили, що метою польоту є підтвердження прихильності США Україні і рішучої підтримки безпеки європейських країн у зв'язку з російською агресією в Керченській протоці.

"Російська атака на українські кораблі в районі Керченської протоки є небезпечною ескалацією. США прагнуть до більш тісних відносин з Росією, але це неможливо, поки вона продовжує протизаконні і дестабілізуючі дії в Україні і в інших місцях", - підкреслили в Пентагоні.

Зазначимо, Державний департамент наполягає, що вина за ескалації конфлікту в Азово-Керченській акваторії лежить виключно на російській стороні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 12 2018 21:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.