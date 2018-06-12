США провели позаплановий політ над Україною через агресію Росії у Керченській протоці
"Сьогодні Сполучені Штати і союзники провели позаплановий політ над Україною відповідно до Договору про відкрите небо", - йдеться в офіційній заяві Пентагону.
У міністерстві оборони зазначили, що метою польоту є підтвердження прихильності США Україні і рішучої підтримки безпеки європейських країн у зв'язку з російською агресією в Керченській протоці.
"Російська атака на українські кораблі в районі Керченської протоки є небезпечною ескалацією. США прагнуть до більш тісних відносин з Росією, але це неможливо, поки вона продовжує протизаконні і дестабілізуючі дії в Україні і в інших місцях", - підкреслили в Пентагоні.
Зазначимо, Державний департамент наполягає, що вина за ескалації конфлікту в Азово-Керченській акваторії лежить виключно на російській стороні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Монако журналісти помітили Rolls-Royce 74-річної свекрухи працівниці Львівської митниці
- ФОТО На Чернігівщині пройшли бригадні навчання з бойовими стрільбами, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"