США провели позаплановий політ над Україною через агресію Росії у Керченській протоці

Сполучені Штати 6 грудня провели позаплановий політ над Україною через ситуацію в Керченській протоці.

"Сьогодні Сполучені Штати і союзники провели позаплановий політ над Україною відповідно до Договору про відкрите небо", - йдеться в офіційній заяві Пентагону.

У міністерстві оборони зазначили, що метою польоту є підтвердження прихильності США Україні і рішучої підтримки безпеки європейських країн у зв'язку з російською агресією в Керченській протоці.

"Російська атака на українські кораблі в районі Керченської протоки є небезпечною ескалацією. США прагнуть до більш тісних відносин з Росією, але це неможливо, поки вона продовжує протизаконні і дестабілізуючі дії в Україні і в інших місцях", - підкреслили в Пентагоні.

Зазначимо, Державний департамент наполягає, що вина за ескалації конфлікту в Азово-Керченській акваторії лежить виключно на російській стороні.