США призначили спецпредставника для переговорів з Росією щодо України, – ЗМІ
Про це повідомили зокрема журналіст Крістофер Міллер і журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
Також про це повідомляє Reuters з посиланням на акредитовані медіа, які цитують представника Держдепу, радника держсекратаря Роберта Хаммонда.
"Волкер координуватиме всі зусилля Державного департаменту з вирішення конфлікту, який розпочався, коли Росія вторглася в Крим, а пізніше і в східну Україну", – заявив Хаммонд.
Курт Волкер є кар’єрним дипломатом і спеціалістом по Європі, який також працював у Білому домі. З 2008 по 2009 роки він був постійним представником США при НАТО.
Нагадаємо, наступної неділі держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить візит в Україну. Зокрема Тіллерсон збирається обговорити перебіг реформ у країні.
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