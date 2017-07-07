США призначили спецпредставника для переговорів з Росією щодо України, – ЗМІ

Його завданням буде координувати зусилля Державного департаменту з вирішення конфлікту на Донбасі та у Криму

Державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.

Про це повідомили зокрема журналіст Крістофер Міллер і журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Також про це повідомляє Reuters з посиланням на акредитовані медіа, які цитують представника Держдепу, радника держсекратаря Роберта Хаммонда.

"Волкер координуватиме всі зусилля Державного департаменту з вирішення конфлікту, який розпочався, коли Росія вторглася в Крим, а пізніше і в східну Україну", – заявив Хаммонд.

Курт Волкер є кар’єрним дипломатом і спеціалістом по Європі, який також працював у Білому домі. З 2008 по 2009 роки він був постійним представником США при НАТО.

Нагадаємо, наступної неділі держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить візит в Україну. Зокрема Тіллерсон збирається обговорити перебіг реформ у країні.