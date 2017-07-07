Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США призначили спецпредставника для переговорів з Росією щодо України, – ЗМІ

Його завданням буде координувати зусилля Державного департаменту з вирішення конфлікту на Донбасі та у Криму
Державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.
США призначили спецпредставника для переговорів з Росією щодо України, – ЗМІ Фото: youtube.com

Про це повідомили зокрема журналіст Крістофер Міллер і журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Також про це повідомляє Reuters з посиланням на акредитовані медіа, які цитують представника Держдепу, радника держсекратаря Роберта Хаммонда.

"Волкер координуватиме всі зусилля Державного департаменту з вирішення конфлікту, який розпочався, коли Росія вторглася в Крим, а пізніше і в східну Україну", – заявив Хаммонд.

Курт Волкер є кар’єрним дипломатом і спеціалістом по Європі, який також працював у Білому домі. З 2008 по 2009 роки він був постійним представником США при НАТО.

Нагадаємо, наступної неділі держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить візит в Україну. Зокрема Тіллерсон збирається обговорити перебіг реформ у країні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2017 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.