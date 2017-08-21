США призупиняють видачу неімміграційних віз у Росії

З 1 вересня 2017 року співбесіди для отримання неімміграційної візи будуть проводитися тільки в посольстві США в Москві

З 23 серпня по всій Росії видача неімміграційних віз США буде припинена.

З 1 вересня процедура видачі віз відновитися, але тільки в Москві. В американських консульствах візи не видаватимуть.

У заяві посольства США йдеться про те, що це рішення пов'язане з обмеженням числа співробітників дипломатичної місії, яку Росія зажадала у відповідь на законопроект, який передбачає санкції проти Росії.

Процедура видачі неімміграційних віз буде відновлена, але в значно скороченому обсязі, йдеться в заяві американського посольства.

З 1 вересня 2017 року співбесіди для отримання неімміграційної візи будуть проводитися тільки в посольстві США в Москві.

"Процедура видачі неімміграційних віз в консульствах США в Росії буде припинена на невизначений термін", - сказано в заяві.

У ній також уточнюють, що всі призначені співбесіди в посольстві і консульствах США в Росії будуть скасовані.

"А ті, хто вже подав документи на оформлення візи США, будуть проінформовані про те, яким чином вони зможуть перепризначити співбесіду", - уточнили в посольстві.

Нагадаємо, МЗС Росії опублікувало указ, згідно якого Москва вимагає з 1 вересня скоротити кількість американських дипломатів до 455 осіб (1200 зараз) і заборонила користуватись дачею у Срібному Бору і складським приміщенням в Москві.

Цей указ став відповіддю Кремля на законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та КНДР, який підтримав сенат США і згодом підписав президент Дональд Трамп.