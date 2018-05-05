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США призупинили безмитне ввезення 155 видів українських товарів

В українському Мінекономрозвитку наголосили, що зняття цих обмежень значною мірою залежить від ухвалення Радою проекту закону "Про організації колективного управління"
26 квітня Офіс торговельного представника США призупинив для частини українських товарів дію Генералізованої системи преференцій.
США призупинили безмитне ввезення 155 видів українських товарів Фото: gettyimages.com

Як повідомляють у Мінекономрозвитку, Генералізована система преференцій дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3 500 видів товарів з України.

Під дію обмеження потрапили 155 видів товарів, зокрема деякі продукти харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, деякі електроприлади.

"Мінекономрозвитку перебуває в постійному діалозі з Урядом США та працює над вирішенням проблеми. Водночас, зняття обмежень в рамках Генералізованої системи преференцій значною мірою залежить від ухвалення Верховною Радою України проекту закону №7466, відомого як законопроект "Про організації колективного управління". Проект закону №7466 розробило Мінекономрозвитку. Його мета – встановлення в Україні ефективної та прозорої системи колективного управління майновими правами у сфері авторського права і суміжних прав", – заявили в Мінекономрозвитку.

1 березня Верховна Рада України підтримала законопроект в першому читанні. 19 квітня народні депутати розпочали розгляд цього законопроекту у другому читанні та продовжать його розгляд на наступних засіданнях.

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05 05 2018 21:00
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