США призупинили безмитне ввезення 155 видів українських товарів
Як повідомляють у Мінекономрозвитку, Генералізована система преференцій дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3 500 видів товарів з України.
Під дію обмеження потрапили 155 видів товарів, зокрема деякі продукти харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, деякі електроприлади.
"Мінекономрозвитку перебуває в постійному діалозі з Урядом США та працює над вирішенням проблеми. Водночас, зняття обмежень в рамках Генералізованої системи преференцій значною мірою залежить від ухвалення Верховною Радою України проекту закону №7466, відомого як законопроект "Про організації колективного управління". Проект закону №7466 розробило Мінекономрозвитку. Його мета – встановлення в Україні ефективної та прозорої системи колективного управління майновими правами у сфері авторського права і суміжних прав", – заявили в Мінекономрозвитку.
1 березня Верховна Рада України підтримала законопроект в першому читанні. 19 квітня народні депутати розпочали розгляд цього законопроекту у другому читанні та продовжать його розгляд на наступних засіданнях.
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