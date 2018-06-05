США призупинили преференції для низки українських товарів
"Під дію обмеження потрапили 155 видів товарів, зокрема деякі продукти харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, деякі електроприлади", – йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку України.
Офіс торговельного представника США ввів у дію ці обмеження з 26 квітня цього року – через 120 днів після публікації відповідної прокламації президента США від 22 грудня 2017 року.
"Мінекономрозвитку перебуває в постійному діалозі з урядом США і працює над вирішенням проблеми. Водночас зняття обмежень значною мірою залежить від ухвалення Верховною Радою проекту закону №7466, відомого як законопроект "Про організацію колективного управління", – наголошує українське відомство.
Воно нагадує, що розроблений ним законопроект, спрямований на встановлення в Україні ефективної і прозорої системи колективного управління майновими правами у сфері авторського права і суміжних прав, був прийнятий у першому читанні 1 березня, а 19 квітня народні депутати почали розгляд у другому читанні.
Як відомо, Генералізована система преференцій дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3 500 видів товарів з України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства