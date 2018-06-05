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США призупинили преференції для низки українських товарів

Мінекономрозвитку України сподівається, що вони відновляться після реформи законодавства в сфері авторських прав
США призупинили дію торговельних преференцій для 155 видів українських товарів.
США призупинили преференції для низки українських товарів Фото: gettyimages.com

"Під дію обмеження потрапили 155 видів товарів, зокрема деякі продукти харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування, деякі електроприлади", – йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку України.

Офіс торговельного представника США ввів у дію ці обмеження з 26 квітня цього року – через 120 днів після публікації відповідної прокламації президента США від 22 грудня 2017 року.

"Мінекономрозвитку перебуває в постійному діалозі з урядом США і працює над вирішенням проблеми. Водночас зняття обмежень значною мірою залежить від ухвалення Верховною Радою проекту закону №7466, відомого як законопроект "Про організацію колективного управління", – наголошує українське відомство.

Воно нагадує, що розроблений ним законопроект, спрямований на встановлення в Україні ефективної і прозорої системи колективного управління майновими правами у сфері авторського права і суміжних прав, був прийнятий у першому читанні 1 березня, а 19 квітня народні депутати почали розгляд у другому читанні.

Як відомо, Генералізована система преференцій дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3 500 видів товарів з України. 

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