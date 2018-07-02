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США розчаровані підписанням Дудою закону про заборону "бандеризму"

Президент Польщі підписав спірні зміни в польський закон про Інститут національної пам'яті
Сполучені Штати розчаровані тим, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який передбачає кримінальне покарання за приписування нацистських злочинів польській державі.
США розчаровані підписанням Дудою закону про заборону "бандеризму" Анджей Дуда. Фото: huffingtonpost.com

Про це заявила представник Держдепартаменту США Гезер Науерт.

"Ми розуміємо, що цей закон буде переданий до Конституційного суду Польщі. Ухвалення цього закону негативно позначається на свободі слова і наукового вивчення", - йдеться в заяві.

"Такі історичні неточності зачіпають Польщу, нашого сильного союзника, і з ними необхідно боротися таким чином, щоб захищати основні свободи. Ми вважаємо, що відкриті дебати, вивчення і освіта є найкращим засобом протидії використанню невірних формулювань", - заявили у Держдепартаменті США.

Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише зміни до польського закону про Інститут національної пам’яті.

Вночі 1 лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

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